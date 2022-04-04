Кадыров показал видео штурма комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об активном штурме комбината «Азовсталь» в Мариуполе чеченскими бойцами. Он также опубликовал видео, на котором показано выявление огневых позиций противника с помощью квадрокоптера и обнаружение снайпера. Соответствующие кадры он разместил в воскресенье, 3 апреля, в своем Telegram-канале.

«Наши ребята активно штурмуют металлургический комбинат «Азовсталь», где в данный момент нашли пристанище остатки боевиков нацбатальонов», — отметил глава Чечни.

Он уточнил, что в штурме участвуют бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Кадырова во главе с подполковником Замидом Чалаевым.

3 апреля корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал кадры района Мариуполя рядом с заводом «Азовсталь» — оплотом украинских националистов из группировки «Азов» (против участников организации в России возбуждены уголовные дела). На кадрах видно, что огневые позиции националисты оборудовали в жилых домах, получивших сильные повреждения.

Днем ранее начальник смены охраны металлургического завода «Азовсталь» рассказал корреспонденту телеканала «Известия», что боевики украинских нацформирований не выпускают мирных жителей из здания предприятия.

2 апреля корреспондент «Известий» показал улицы рядом с металлургическим комбинатом имени Ильича в Мариуполе, где бойцы ДНР при поддержке российских военных штурмуют позиции украинских националистов.

Бои за Мариуполь ведутся практически с самого начала спецоперации по защите Донбасса. 1 апреля представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в городе осталось три основных очага сопротивления. Речь идет о центре Мариуполя, заводе «Азовсталь» и порте.

В этот же день корреспондент «Известий» снял на видео момент взрыва на заводе имени Ильича. Тогда украинские националисты из радикальной группировки «Азов» превратили здание в укрепрайон.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, это необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании их независимости.

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