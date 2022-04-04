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В Китае напомнили о нарушенном США обещании России по НАТО

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Китайское издание Global Times напомнило, что США дали обещание постсоветской России не расширять НАТО, а потом его нарушили.

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Как сообщил автор публикации аналитик Джеймс Смит, Соединенные Штаты ради удовлетворения своих политических амбиций решили не распускать НАТО после окончания холодной войны, хотя изначально этот союз был сформирован для противостояния СССР.

Когда же альянс начал усиливать присутствие в Восточной Европе, ситуация только усугубилась.

«Посягательства НАТО и ЕС на собственную периферию России оказались «последней каплей. <…> Как правильно говорил [американский политолог] Джон Миршаймер, попытка заманить в ловушку и окружить одну страну с помощью враждебного военного союза — прямой путь к конфликту», — добавил Смит.

По его словам, ту ситуацию, которая возникла на сегодняшний день, спровоцировала гордыня США и их союзников.

Также публицист отметил, что именно западная экспансия спровоцировала кризис евромайдана в 2013 году, когда взрыв антироссийского национализма положил начало геополитической борьбе за будущее Украины.

Ранее, 21 марта, обозреватель Global Times высказал предположение о заинтересованности США и стран Североатлантического альянса в продолжительных военных действиях на территории Украины ради увеличения прибыли своих военных предприятий.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донбасса. Несогласные с ее проведением страны Запада начали вводить новые антироссийские санкции. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры, которые среди прочего предусматривают оказание военной помощи друг другу.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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