Аэропорт Улан-Удэ возобновил работу после снегопада

Гендиректор международного аэропорта Байкал Дмитрий Гармаев сообщил, что воздушная гавань возобновила работу после ночного снегопада. Об этом он написал в своем Telegram-канале в понедельник, 4 апреля.

«В 11:00 местного времени аэропорт Байкал открывается для приема и обслуживания воздушных судов», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

По данным «Москвы 24», в Улан-Удэ температура воздуха около нуля градусов, идет дождь со снегом.

Ранее сообщалось, что в аэропорту в течение ночи шли работы по очистке полосы, однако непрекращающийся снегопад не позволил ему принимать утренние рейсы, пишет REGNUM. По информации онлайн-табло, из-за метеоусловий утром 4 апреля был задержан вылет трех рейсов в Москву.

1 апреля в аэропортах Москвы было задержано и отменено 39 рейсов.