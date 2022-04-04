В ЕП заявили о проблемах для рыболовства из-за энергетического кризиса

Депутат Европарламента от Испании Николас Гонсалес Касарес обратил внимание Еврокомиссии на проблемы в рыболовной отрасли из-за роста цен на топливо в Европе. Информацию об этом в понедельник, 4 апреля, передал телеканал RT со ссылкой на письмо парламентария.

По словам Гонсалеса Касареса, для рыболовной отрасли и аквакультуры цены на топливо имеют критическое значение. В частности, европейскому промысловому флоту требуется около 2 млн л топлива для обеспечения, в том числе, цепочки поставок.

«Рыболовецкий сектор напрямую страдает от кризиса цен на энергоносители», — заявил депутат.

На фоне роста цен на топливо, продолжил он, некоторые флотилии, в том числе испанская, объявили о прекращении промысла из-за подорожания дизельного топлива.

Касарес подчеркнул, что рыбные ресурсы являются важным звеном в продовольственной безопасности, а рост и волатильность цен на энергоносители могут ее подорвать.

В связи с этим политик поинтересовался, какие меры планирует предпринять ЕК, чтобы смягчить воздействие роста цен на промысловый флот.

В августе 2021 года в Европе начался энергетический кризис. Одной из его причин стал низкий уровень заполненности хранилищ. На ситуацию также повлияло повышение спроса на сырье в Азии и снижение генерации энергии на европейских ветряных электростанциях. Из-за этого цена на топливо резко выросла и достигла $1,2 тыс. за 1 тыс. куб. м. В декабре прошлого года цена была уже $2 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, причина увеличения стоимости газа — отказ Европы от долгосрочного и рыночного характера энергопоставок.

Кризис ухудшился с момента введения в отношении России санкций.

Так, 31 марта Восточный комитет немецкой экономики предупредил о масштабном производственном кризисе в случает отказа от энергетического сырья из РФ.

Тогда же президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с государствами, признанными в РФ недружественными. Теперь для приобретения российского газа западные страны должны открыть рублевые счета в банках РФ.

Германия отказалась платить за российское топливо рублями, и такое же решение приняли страны «группы семи». Также в среду официальный представитель правительства Болгарии Лена Бориславова заявила о таком же решении. Днем ранее президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Путиным подчеркнул, что оплачивать российский газ в рублях невозможно.

Поручение российского лидера о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в Россию. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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