Бывший вице-президент Пенс назвал Байдена худшим президентом США

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что американский лидер Джо Байден стал самым худшим правителем в современной истории Штатов. Об этом в субботу, 2 апреля, он сообщил в эфире Fox News.

«Я думаю, что президент Байден причинил Америке больше вреда, чем любой другой президент в современной истории. Сейчас внутри страны происходит самый худший кризис в нашей истории», — сказал он.

Пенс напомнил, что за последние 14 месяцев инфляция в США достигла 40-летнего максимума. Также в стране на 70% выросли цены на бензин.

Кроме того, Пенс указал на ошибки действующей администрации в борьбе с пандемией коронавируса и «катастрофический» уход из Афганистана.

Ранее, 2 апреля, экс-президент Соединенных Штатов заявил, что администрация США во главе с Байденом довела страну до худших времен.

По его словам, «слабость Байдена» привела к ситуации вокруг Украины, в России посмотрели на неудачи при выводе войск США из Афганистана и решились на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

Кроме того, он отметил, что физическое и психическое здоровье президента США Джо Байдена ухудшается, равно как и состояние всей страны.

Ранее, 31 марта, сообщалось, что президент Соединенных Штатов выступит с речью о мерах снижения цен на бензин в стране.

Речь Байдена была посвящена мерам его администрации, направленным на «сокращение воздействия… роста цен на энергоносители и снижение цен на бензин для американских семей». По версии американских властей, подорожание топлива якобы вызвано действиями России.

Ранее, 23 марта, стало известно, что рейтинг общественного одобрения американского лидера упал до рекордного минимума в 40%.

8 марта сообщалось, что Европа сомневается в лидерских способностях президента США. Байден слишком увлечен внутренней политикой и попытками склонить на свою сторону штаты, которые не так сильно его поддерживают, заявили журналисты в Германии.

В своих речах он не раз ошибался или путал названия стран, имена людей. В США Байдену порекомендовали избегать публичных выступлений.

27 марта Европейское турне нынешнего американского президента закончилось очередным провалом. В Польше он говорил о помощи Украине, однако запомнить, жителям какого города — Метрополя или Мариуполя — Байден не смог.