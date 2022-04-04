В Москве задержали подозреваемого в квартирной краже на 3 млн рублей

Полицейские в Москве задержали мужчину, подозреваемого в совершении квартирной кражи на сумму порядка 3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

Инцидент произошел 31 марта в районе Марьино. В отделение обратилась неработающая гражданка 1990 года рождения и сообщила о краже из квартиры по своему месту жительства на Поречной улице.

На место прибыли правоохранители и установили, что в период с 15 февраля по 30 марта неизвестный совершил кражу ювелирных изделий и самоката, принадлежащих потерпевшей, и кражу ювелирных изделий, принадлежащих ее матери-пенсионерке 1961 года рождения, проживающей там же.

Материальный ущерб составил около 3 млн 63 тыс. рублей, отмечает агентство городских новостей «Москва» в понедельник, 4 апреля.

По подозрению в совершении преступления был задержан безработный мужчина 1992 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

30 марта пресс-служба столичного ГУ МВД России сообщила, что полицейские в Москве задержали мужчину, подозреваемого в краже телефона из ресторана. Воспользовавшись отсутствием бармена, подозреваемый похитил мобильный телефон, который лежал на стойке на зарядке, после чего скрылся.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о краже. Мужчина отпущен под подписку о невыезде.