Прямой эфир
Мир
В ФРГ выявили 308 преступлений против выходцев из России из-за Украины
Мир
Глава администрации Гонконга отказалась переизбираться на новый срок
Общество
Верховный суд поддержал поправки о наказании за исполнение санкций в РФ
Общество
Вильфанд предупредил об аномально низком давлении в Петербурге
Мир
В США обвинили Киев в попытке склонить Вашингтон к боевым действиям
Мир
МО Турции рассказало о планах эвакуировать людей с Украины морским путем
Мир
Джонсон планирует призвать Германию усилить санкции против России
Наука
Ученые из Томска создали оболочку — регулятор растворимости лекарств в организме
Мир
Два подряд землетрясения произошли в Центральной Японии
Армия
Отличившимся в спецоперации российским военным вручили награды
Спорт
Овечкин занял чистое 21-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

В Москве задержали подозреваемого в квартирной краже на 3 млн рублей

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские в Москве задержали мужчину, подозреваемого в совершении квартирной кражи на сумму порядка 3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

Где у него фишка: названы самые стойкие к угону автомобили
Страховщики предупредили об увеличении числа краж

Инцидент произошел 31 марта в районе Марьино. В отделение обратилась неработающая гражданка 1990 года рождения и сообщила о краже из квартиры по своему месту жительства на Поречной улице.

На место прибыли правоохранители и установили, что в период с 15 февраля по 30 марта неизвестный совершил кражу ювелирных изделий и самоката, принадлежащих потерпевшей, и кражу ювелирных изделий, принадлежащих ее матери-пенсионерке 1961 года рождения, проживающей там же.

Материальный ущерб составил около 3 млн 63 тыс. рублей, отмечает агентство городских новостей «Москва» в понедельник, 4 апреля.

По подозрению в совершении преступления был задержан безработный мужчина 1992 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

30 марта пресс-служба столичного ГУ МВД России сообщила, что полицейские в Москве задержали мужчину, подозреваемого в краже телефона из ресторана. Воспользовавшись отсутствием бармена, подозреваемый похитил мобильный телефон, который лежал на стойке на зарядке, после чего скрылся.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о краже. Мужчина отпущен под подписку о невыезде.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022