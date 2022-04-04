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В ЛНР сообщили об обстреле поселка Донецкий со стороны ВСУ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили пять снарядов из артиллерийского орудия калибра 152 мм по направлению населенного пункта Донецкий в Луганской Народной Республике. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 06:00 с направления н.п. Новотошковское по н.п. Донецкий с применением артиллерийского орудия калибра 152 мм (пять снарядов)», — говорится в сообщении.

Ранее, 1 апреля, СЦКК представительство ЛНР в СЦКК сообщило о 12 снарядах, выпущенных ВСУ из артиллерийского орудия среднего калибра (122 мм) по поселку Донецкий. В ночь на пятницу стало известно о 40 снарядах, выпущенных ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по поселку Донецкий.

Между тем, 2 апреля, были опубликованы кадры, снятые в ходе пролета над городом Попасная в Луганской Народной Республике, где расположен последний укрепрайон украинских военных.

В тот же день мэр города Рубежное в ЛНР Сергей Хортив рассказал «Известиям» об уничтожении националистами инфраструктуры города. По его словам, обстановка достаточно сложная. Украинские националисты уничтожают объекты городской инфраструктуры, водоканал, подстанции, ЛЭП, бьют по людям.

Тогда же украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что националисты из радикальной группировки «Азов» (против участников организации в России возбуждены уголовные дела) являются частью Вооруженных сил Украины.

31 марта МИД РФ обвинило западные СМИ в том, что они закрывают глава на зверства националистического полка «Азов» на Украине, отрабатывая политический заказ. В частности, этим занимаются представители прессы в Нидерландах, Бельгии, Великобритании и других странах, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

29 марта первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский привел примеры проявления нацизма на Украине замгоссекретарю США Уэнди Шерман, которая отрицает существование украинских националистов.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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