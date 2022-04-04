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Reuters оценило траты США из-за изменения климата к концу века

Reuters: к концу века изменение климата может стоить бюджету США $2 трлн в год
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Наводнения, пожары и засуха, вызванные изменением климата, могут к концу века серьезно сократить ежегодный федеральный бюджет США. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

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«Изменение климата угрожает сообществам и секторам по всей стране, в том числе из-за наводнений, засухи, сильной жары, лесных пожаров и ураганов, [влияющих] на экономику США и жизнь обычных американцев», — сказала сотрудница административно-бюджетного управления по климату и науке Кэндис Вальсинг.

В прошлом году президент США Джо Байден поручил оценить верхний предел ущерба от изменения климата для бюджета к концу века. Отмечается, что он может составить 7,1% годовых потерь доходов, что равно примерно $2 трлн по нынешнему курсу.

Согласно анализу, федеральное правительство может тратить дополнительно от $25 млрд до $128 млрд в год на такие расходы, как ликвидация последствий стихийных бедствий на побережье, страхование от наводнений, тушение лесных пожаров и предотвращение и ликвидация последствий наводнений на федеральных объектах.

Ранее, 7 февраля, сообщалось, что рост населения и глобальное потепление в недалеком будущем приведут к большим ущербам в США.

По прогнозам ученых, ущерб от наводнений в США увеличится более чем на 25%. Уже к 2050 году страна ежегодно будет терять в результате наводнений $40 млрд, притом что сегодня ликвидация последствий этого природного явления обходится штатам в $32 млрд. Потери включают разрушения, которые нанесут ущерб жилым домам и предприятиям. Основная же тяжесть финансового бремени ляжет на беднейшие слои населения Америки, полагают исследователи. Ожидается, что еще больше людей переедет в районы, подверженные растущему риску затопления.

Как ожидают ученые, от подтоплений будут страдать около 7 млн американцев — это на 97% больше, чем сейчас. Больше всех понесут ущерб жители восточного побережья США. Так, в Техасе и Флориде частота наводнений увеличится на 50%.

По словам ведущего автора Оливера Винга из Института окружающей среды Кэбота, полученные результаты должны стать призывом к действию для руководства страны — как для сокращения выбросов, так и для разработки адаптивных мер к ускоряющимся климатическим рискам. Только таким образом можно будет снизить разрушительное финансовое воздействие наводнений на жизни людей.

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