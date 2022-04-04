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В Амурской области задержали мужчину по подозрению в двойном убийстве

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В Амурской области задержали мужчину по подозрению в двойном убийстве. Об этом сообщили в воскресенье, 3 апреля, в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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Отмечается, что тела мужчины и женщины, застреленных из огнестрельного оружия, были обнаружены в подъезде дома по улице Ленина в городе Свободном ранее в этот день.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

«В результате проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий при силовой поддержке сотрудников Росгвардии в одном из гаражей на пересечении улиц Мухина и 40 лет Октября по подозрению в совершении преступления задержан 37-летний местный житель», — говорится в сообщении.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, уточнили в ведомстве.

В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, а также проводят другие следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Как стало известно «Интерфаксу», убитые 1955 и 1962 годов рождения не являются супругами.

13 марта в столице полиция задержала женщину, подозреваемую в убийстве своего двухлетнего ребенка. Тело ребенка со следами ножевых ранений было обнаружено 13 марта в квартире жилого дома на улице Средняя Первомайская. На момент происшествия в квартире также находилась мать ребенка, рассказали в прокуратуре. По данным «Известий», после совершения преступления женщина угрожала покончить с собой.

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