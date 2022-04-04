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Два подряд землетрясения произошли в Центральной Японии
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Два подряд землетрясения произошли в Центральной Японии

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Два подряд землетрясения произошли в Центральной Японии, сообщило 4 апреля японское издание NHK со ссылкой на национальное метеорологическое управление.

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По его данным, сначала произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр толчка находился в префектуре Исикава, очаг залегал на глубине 10 км.

Через несколько минут в этом же районе произошло еще одно землетрясение — магнитудой 4,1.

Информации о пострадавших или разрушениях в результате этих подземных толчков не поступало. По данным энергетической компании Hokuriku Electric Power Company (HEPCO), землетрясения не вызвали каких-либо нештатных ситуаций на находящейся в префектуре Исикава АЭС «Сика».

Ранее, 16 марта, сообщалось о землетрясении в районе префектуры Фукусима на северо-востоке Японии. По оценкам сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 7,3. Следом в регионе произошло повторное землетрясение магнитудой 5,6.

В посольстве РФ в Японии заявили, что не получали информацию о пострадавших россиянах в результате землетрясения на северо-востоке страны.

18 марта из-за произошедшего в ночь на четверг мощного землетрясения компания Toyota Motor приняла решение приостановить работу 18 производственных линий на 11 заводах в Японии.

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