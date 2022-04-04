У тренера сборной Нидерландов ван Гала диагностировали рак

Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал признался, что борется с активной формой рака простаты. Его цитирует 3 апреля издание Voetbal International.

Ван Гал отметил, что держал болезнь в тайне, поскольку не хотел обременять этим футболистов национальной команды.

«Я не думаю, что вы говорите подобное людям, с которыми работаете, потому что это может повлиять на их выбор, на их решительность. Поэтому я думал, что они не должны знать», — сказал ван Гал.

Нидерландец отметил, что страдает от агрессивной формы заболевания, на данный момент он прошел уже 25 процедур лучевой терапии.

Как передала газета «Спорт-Экспресс», сборная ФК «Барселона» в соцсетях поддержала 70-летнего ван Гала, который ранее был тренером испанской команды.

«Наши мысли и молитвы обращены к бывшему тренеру Луи ван Галу, у которого диагностировали рак простаты. Держись, Луи, и поправляйся скорее», — говорится в сообщении футболистов.

Ван Галу возглавляет сборную Нидерландов с августа 2021 года, с ней он пробился в основную часть чемпионата мира 2022 года. Также он возглавлял национальную команду своей страны с 2012 по 2014 год. Под его руководством сборная Нидерландов завоевала бронзовые медали мирового первенства 2014 года, обыграв в матче за третье место сборную Бразилии со счетом 3:0.

«Барселону» он возглавлял с 1997 по 2000 год, а также в сезоне-2002/03. Вместе с каталонцами он стал двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании и Суперкубка УЕФА.