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Голландского журналиста выслали с Украины за фото взрывов в Одессе

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Совет безопасности Украины (СБУ) лишил аккредитации военного корреспондента из Нидерландов и обязал его покинуть страну. Об этом 3 апреля сообщило издание Nederlands Dagblad (ND), которое представлял репортер.

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«Голландский журналист Роберт Дулмерс был депортирован с территории Украины в воскресенье днем», — говорится в публикации.

Сотрудники издания уточнили, что причиной высылки стали фото взрывов в Одессе, которые Дулмерс опубликовал в Twitter. Впоследствии его арестовали и обвинили в разглашении государственной тайны. Помимо вышеупомянутых санкций, журналисту запретили въезд на Украину в ближайшие 10 лет.

Главный редактор ND добавил, что не видит в действиях своего сотрудника ничего противозаконного, поскольку свободный и независимый сбор информации — необходимая основа для работы репортера в условиях военного конфликта. К тому же клубы дыма на месте происшествия были хорошо видны всем окружающим. Сам Дулмерс отмечал, что не он один пытался запечатлеть последствия инцидента.

Ранее в этот же день Минобороны РФ заявило об уничтожении НПЗ и трех хранилищ горюче-смазочных материалов в районе Одессы, с которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на николаевском направлении.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о значительном разрушении военного потенциала Украины в ходе проведения спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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