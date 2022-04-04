Россия и Китай могут подписать соглашение о резервате для леопардов

Россия и Китай могут подписать соглашение о создании российско-китайского трансграничного резервата «Земля больших кошек» на Международном форуме по сохранению популяции тигра, который в сентябре планируется провести во Владивостоке. Об этом 4 апреля сообщил директор национального парка «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

«У Китая и нацпарка — 180 км общей границы. И трансграничный резерват будет создан — это вопрос времени. Соглашение о создании резервата практически отшлифовали, с коллегами на рабочем уровне его уже согласовали. Остается последний этап — подписание этого соглашения министрами двух стран. Мы надеемся, что его возможно будет подписать на Международном форуме по сохранению популяции тигра», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Директор учреждения также уточнил, что с российской стороны препятствий к созданию трансграничного резервата нет.

3 апреля Бардюк сообщил, что плотность популяции редчайшего дальневосточного леопарда на юго-западе Приморья близка к предельной, в этой связи хищник начал расселяться во все стороны.

Отмечается, что расселяются леопарды и в Китай: там зафиксировано порядка 15 животных.

Ранее в этот день Бардюк сообщил, что территорию «Земли леопарда» планируется расширять в связи с ростом популяции редчайшего дальневосточного леопарда.

21 марта руководство «Земли леопарда» приступило к установке мониторинговых станций в Уссурийском заповеднике. Фотоловушки необходимы для фиксации численности леопардов, их естественной миграции и отслеживания особей.

До этого, 12 января, сообщалось, что фотоловушки впервые за всё время исследований зафиксировали дальневосточного леопарда в части Надеждинского района Приморья, куда он мог попасть только после пересечения Транссибирской магистрали. Ученые считают, что такая миграция леопардов является хорошим знаком, говорящим об увеличении популяции дальневосточных леопардов.

Отмечается, что Уссурийский заповедник является потенциально безопасным местом для расселения и реинтродукции кошачьих. «Земля леопарда» также имеет самую большую в России сеть фотомониторинга.