Полицейские поймали бродящего по Лонг-Айленду тюленя

Правоохранители поймали тюленя, ползающего по городу Саутгемптон на Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк). Об этом пишет 3 апреля агентство Associated Press.

Отмечается, что полиция узнала о тюлене на городской улице утром в воскресенье, когда в участок позвонил мужчина и сообщил о местонахождении животного. Он стоял у магазина напитков примерно в 150 м от реки Пеконик в Риверхеде.

По прибытии на место правоохранителей млекопитающее попыталось скрыться на юго-запад в сторону мотеля, где было загнано в угол и поймано.

Уточняется, что тюлень был передан в Риверхедский фонд морских исследований и сохранения видов.

3 февраля в лиге защиты животных Арлингтона рассказали, что на территорию Пентагона проникла курица, ее обнаружила служба безопасности.

После того как военные поймали птицу, ее передали зоозащитникам. Курицу поместили в приют, пока ей не найдут хозяев. Активисты дали ей имя Хенни Пенни в честь курицы из английской народной сказки, которая приняла упавший ей на голову желудь за рухнувшее небо.