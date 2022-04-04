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Полицейские поймали бродящего по Лонг-Айленду тюленя

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Правоохранители поймали тюленя, ползающего по городу Саутгемптон на Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк). Об этом пишет 3 апреля агентство Associated Press.

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Отмечается, что полиция узнала о тюлене на городской улице утром в воскресенье, когда в участок позвонил мужчина и сообщил о местонахождении животного. Он стоял у магазина напитков примерно в 150 м от реки Пеконик в Риверхеде.

По прибытии на место правоохранителей млекопитающее попыталось скрыться на юго-запад в сторону мотеля, где было загнано в угол и поймано.

Уточняется, что тюлень был передан в Риверхедский фонд морских исследований и сохранения видов.

3 февраля в лиге защиты животных Арлингтона рассказали, что на территорию Пентагона проникла курица, ее обнаружила служба безопасности.

После того как военные поймали птицу, ее передали зоозащитникам. Курицу поместили в приют, пока ей не найдут хозяев. Активисты дали ей имя Хенни Пенни в честь курицы из английской народной сказки, которая приняла упавший ей на голову желудь за рухнувшее небо.

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