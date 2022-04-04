Танкисты ЛНР начали выход к огневым точкам

Танкисты из Луганской Народной Республики (ЛНР) начали выходить на огневые точки для работы по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 4 апреля, рассказал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Отмечается, что во время работы танковой группы у журналистов есть возможность пройти глубже и посмотреть, как живут местные жители. Корреспондент подчеркнул, что полностью не сохранился почти ни один жилой дом.

Съемочной группе удалось поднять беспилотник над центром города и увидеть, что населенный пункт Попасная разрушен наполовину. Дымящиеся жилые дома — это оборудованные огневые точки ВСУ.

Журналист рассказал, что он попал в самую гущу событий.

«Буквально в 30 м завязался крупный танковый бой. С одной стороны — ЛНР, с другой — ВСУ», — сказал он.

По словам Кулаги, стрелковые орудия и танки не смолкали больше часа. После этого военный показал жетоны и награды с нацистской символикой, собранные с тел украинских националистов.

Ранее, 2 апреля, были опубликованы кадры, снятые в ходе пролета над городом Попасная в Луганской Народной Республике, где расположен последний укрепрайон украинских военных.

Накануне корреспондент «Известий» Денис Кулага и съемочная группа телеканала попали под обстрел в Попасной. Инцидент произошел, когда журналист пытался найти родственниц россиянки. В этот момент его начали обстреливать ВСУ.

2 апреля мэр города Рубежное в ЛНР Сергей Хортив рассказал «Известиям» об уничтожении националистами инфраструктуры города. По его словам, обстановка достаточно сложная. Украинские националисты уничтожают объекты городской инфраструктуры, водоканал, подстанции, ЛЭП, бьют по людям.

В тот же день украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что националисты из радикальной группировки «Азов» (против участников организации в России возбуждены уголовные дела) являются частью Вооруженных сил Украины.

31 марта МИД РФ обвинило западные СМИ в том, что они закрывают глава на зверства националистического полка «Азов» на Украине, отрабатывая политический заказ. В частности, этим занимаются представители прессы в Нидерландах, Бельгии, Великобритании и других странах, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

29 марта первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский привел примеры проявления нацизма на Украине замгоссекретарю США Уэнди Шерман, которая отрицает существование украинских националистов.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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