ЛАГ предложила площадку для переговоров России и Украины

Лига арабских государств (ЛАГ) готова предоставить площадку для проведения переговоров России и Украины. Об этом сообщил 3 апреля в воскресенье телеканал Al Alarabiya со ссылкой на источники.

«Египет вместе с арабскими странами ищет возможность принять российскую и украинскую делегации. Египетско-арабские предложения включают инициативу прекращения огня между Россией и Украиной», — приводит телеканал слова помощника генерального секретаря ЛАГ Хусама Заки.

При этом он отметил, что «арабская делегация сначала заслушает обе стороны, а после оценки ситуации изучит дальнейшие шаги».

На 4 апреля в Москве намечены консультации арабской контактной группы в составе глав МИД Алжира, Египта, Иордании, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов и Судана, а также генерального секретаря ЛАГ Ахмеда Абу аль-Гейта.

Решение о создании арабской контактной группы по украинскому кризису было принято на заседании Совета ЛАГ в Каире 9 марта. В задачу группы входит «отслеживание и проведение необходимых консультаций и контактов со всеми заинтересованными сторонами с целью содействия нахождению дипломатического решения кризиса».

31 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что говорить о предполагаемой встрече Путина и Зеленского в апреле пока рано. По его словам, этому должна предшествовать финализация договора между Москвой и Киевом.

Турецкий президент также подчеркивал 31 марта, что переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле «придали значимый импульс» процессу установления мира.

Ранее, 29 марта, во дворце Долмабахче в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров Москвы и Киева, которые продлились около трех часов.

До этого представители России и Украины провели три очные встречи в Белоруссии. Переговоры стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской пуще. Затем переговоры продолжались по видеосвязи.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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