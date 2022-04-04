Раненый военкор «Известий» подробно рассказал о случившемся

Корреспондент «Известий» Родион Северьянов, получивший ранение во время съемки в Мариуполе, подробно рассказал, как это произошло.

Он отметил, что в тот день у них был ранний подъем. В районе 13-14 часов они с военными заняли точку на торце дома №28 по Морскому бульвару.

«Я, пользуясь прикрытием пыли, которая возникает от выстрела танка, переместился из торца дома и занял позицию уже непосредственно за танком», — вспоминает Северьянов.

Когда пыль осела, он увидел бойца Донецкой Народной Республики (ДНР) Романа Корниенко, известного под позывным Гроза, который шел в его направлении, держась за стеночку.

«Я взял Грозу под руку… и начал вести в сторону танка, я думал у него одна нога пробита, а оказалось, что обе ноги с пулевыми ранениями сквозными. Отойдя чуть-чуть назад, я ощутил попадание», — рассказал журналист.

Корреспондент предполагает, что это сделали боевики радикальной националистической группировки «Азов», так как они предпочитают стрелять в пах или в таз, чтобы максимально повредить внутренние органы.

Северьянов отметил, что после ранения из него хлынул ручей крови. В то же время по ним начали стрелять.

«Очень плотный огонь, снайперский и пулеметный. Мы спрятались в самой первой парадной, которая находилась максимально близко к месту, откуда велся огонь. Ну где-то то районе 2-2,5 часов мы стояли там, и пацаны отстреливались», — уточнил оператор «Известий» Андрей Перфильев.

Как сообщил врач-хирург Азовской ЦРБ Геннадий Белоусов, журналисту повезло.

«Если бы [произошло] смещение пули, он мог остаться на поле боя там», — сказал он.

Сам журналист подчеркнул, что все бойцы — молодцы.

«Что Рома, которого я волок, а потом он меня вытащил. Там всех можно перечислять. Сам командир подразделения Тимур Ибриев. Вот такие замечательные ребята», — рассказал Северьянов.

Ранее, 3 апреля, в Сети появились кадры из Мариуполя, где работает снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ), предположительно ранивший военного корреспондента «Известий» Родиона Северьянова.

Отмечается, что позывные гранатометчика и снайпера установлены, однако пока не раскрываются.

Накануне Северьянова доставили из Ростова-на-Дону в Москву, где его госпитализировали в одну из столичных клиник. Журналист подчеркнул, что медицинский персонал встретил его замечательно.

29 марта Северьянов рассказал, что получил ранение, когда он сам оказывал помощь раненому военному в Мариуполе. В этот же день его эвакуировали и положили в местный госпиталь, затем перевезли в Ростов-на-Дону.

Журналист отметил, что из-за ранения потерял много крови, ослаб, поэтому ходить практически не получалось. Корреспондент также пояснил, что он получил сквозное пулевое ранение, кость не задета.

Также журналист снял кадры после своего ранения под Мариуполем. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства ранения журналиста «Известий».

24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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