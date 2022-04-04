Отличившимся в спецоперации российским военным вручили награды

На Украине командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин в понедельник, 4 апреля, вручил боевые награды российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Военнослужащие ЦВО получили боевые награды — медали «За отвагу», медали Суворова и Жукова.

Отмечается, что один из награжденных — сержант Андрей Р. — в составе сводной понтонной роты руководил наведением понтонной переправы через реку Десна. Под непрерывным минометным огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ) он управлял буксирно-моторным катером и принимал участие в сборке ленты моста, а также руководил разгрузкой материальной части понтонного парка на воду и наводил наплавной мост.

После церемонии Лапин поблагодарил военнослужащих за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.

«Вы, проявив мужество, отвагу, смелость, огневую выучку, которая позволила существенно снизить огневой потенциал противника, в этом ваша заслуга и роль, поэтому я сегодня имею огромную честь выйти вместе с вами и наградить высокими государственными наградами», — подчеркнул он.

Ранее, 2 апреля, в Минобороны России сообщили, что в Киевской области, в пункте временной дислокации соединения Воздушно-десантных войск РФ, состоялось награждение российских десантников, отличившихся при выполнении боевых задач в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Ранее, 1 апреля, сообщалось, что начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, пострадавшим при проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Военнослужащим вручили девять медалей «За отвагу» и один орден Мужества.

Как рассказал один из российских военных, командир миномета Андрей Исаков, он получил ранение при обстреле машины, на которой передвигался.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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