По информации «Известий», Минфину предлагают отменить НДС на книжную продукцию и периодические печатные издания. С такой просьбой к статс-секретарю — замминистра Алексею Сазанову обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Отмечается, что в последние два года произошел существенный рост цен на книжную продукцию, в частности, с начала 2022 года рост цен составил минимум 20%.

Лантратова сообщает о жалобах книгоиздателей, которые сегодня испытывают сложности в связи с ростом цен на бумагу и типографские услуги.

«В мой адрес поступило обращение руководителя проекта «Диалоги/Диалоги», основателя подросткового издательства «Бук бук» Дмитрия Назарова с предложением об отмене НДС на книжную продукцию и периодические печатные издания», — передала депутат Минфину.

В целом же тренд на сокращение книжного рынка, по ее словам, начался еще несколько лет назад.

Согласно отраслевому докладу Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям за 2020 год, в период с 2008 по 2019 год средний тираж одной книги уменьшился почти на 40%.

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Не классное чтение: Минфину предложили отменить НДС на книги и учебники