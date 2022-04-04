«Роскосмос» заявил об отказе сотрудничать с недружественными странами

«Роскосмос» не будет продолжать совместную работу с государствами, руководство которых осуществляет военную поддержку Украины. Об этом в воскресенье, 3 апреля, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Со странами, поставляющими оружие и инструкторов, а также оказывающими политическую поддержку киевской фашистской хунте, у нас не будет никакого сотрудничества. Никакого», — написал он в Telegram-канале.

Свою позицию Рогозин озвучил в ответ на заявление главы «Росатома» Алексея Лихачева о продолжении всех международных проектов.

Днем ранее гендиректор «Роскосмоса» прокомментировал переговоры с NASA и другими партнерами по вопросу отмены санкций против ряда предприятий российской ракетно-космической отрасли. Иностранные агентства заявили, что поддерживают сотрудничество на МКС, однако не готовы пересмотреть ограничительные меры.

Рогозин добавил, что «Роскосмос» готовит доклад руководству России о перспективах дальнейшего сотрудничества с иностранными партнерами в рамках Международной космической станции (МКС) на фоне санкций.

24 марта Рогозин предположил, что с конца 2023 года Россия получит полную независимость в доступе в космос. По его словам, с космодрома Восточный Россия сможет запускать ракеты всех классов.

19 марта Рогозин сообщил, что в рамках санкций США рассматривают вопрос об отключении России от GPS. Однако уже 23 марта он заявил, что технически отключить Россию от системы спутниковой связи GPS достаточно сложно.

Запад начал вводить санкции в отношении России после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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