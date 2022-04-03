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Стрельбу ВСУ из жилого дома по российским военным сняли на видео

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Момент стрельбы Вооруженными силами Украины (ВСУ) из жилой застройки по российским военным попал на видео, опубликованное в воскресенье, 3 апреля, в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Как сообщается, пуск производился расчётом ПТРК Javelin ВСУ с расстояния более 2 км.

Ранее в этот день сообщалось, что украинский войска обстреляли поселок Донецкий в Луганской Народной Республике (ЛНР).

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Москва начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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