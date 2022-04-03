Спецоперация в Донбассе. Главное

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса. На этом фоне многие страны начали вводить в отношении Москвы беспрецедентные санкции.

Главное о спецоперации и событиях вокруг нее на 3 апреля — в материале «Известий».

Ход спецоперации

В очередной день спецоперации официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что подразделения войск Донецкой Народной Республики (ДНР), продолжая наступление, ведут бои в районе сел Новобахмутовка и Троицкое.

По его словам, в районе села Новоселовка отступающие украинские подразделения в результате артиллерийского удара понесли крупные потери. Уничтожено более 40 человек личного состава и семь единиц бронетехники.

Генерал-майор также рассказал, что Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами уничтожили крупные топливные хранилища в Константиновке Николаевской области, Славуте Ровенской области и Тернополе. По словам Конашенкова, с этих объектов осуществлялись поставки топлива для группировок украинских войск на николаевском и донецком направлениях.

Конашенков также отметил, что в течение спецоперации Воздушно-космические силы РФ уничтожили 42 военных объекта Украины. Также в воздухе были сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Красногорка и Грабовское.

Провокация в Буче

В эти выходные украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв в Буче. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. Примечательно, что на показанном на украинском телеканале видео с телами мирных жителей дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал провести независимое расследование событий в украинском городе Буча.

При этом в Минобороны России заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

Как указали в оборонном ведомстве, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после ухода российских военных, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

Первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа сообщил, что считает видео из украинского города Буча постановочными, по-другому эти кадры не стоит обсуждать.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод назвал видеозапись из украинской Бучи очередной антироссийской провокацией и приемами «геббельсовской пропаганды», а также сравнил их с постановочными кадрами из Сирии.

В свою очередь, эксперт Сергей Колясников прокомментировал кадры из Бучи и подчеркнул, что националисты, если будет нужно, для создания фейков могут и убить.

Он отметил, что такую провокацию можно устроить «за несколько часов». Колясников указал, что подобные провокации Украина делает регулярно. Эксперт обратил внимание, что каждый день идут обстрелы ДНР со стороны украинских войск, но Запад предпочитает этого не замечать.

Срыв гуманитарной операции

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинская сторона сорвала гуманитарные операции по вывозу из Мариуполя населения и иностранцев.

По его словам, по личным просьбам к президенту России от властей Германии, Франции и Турции Москва организовала все условия по обеспечению безопасности гумкоридоров для эвакуации мирных жителей и иностранцев из Мариуполя в Бердянск. Затем граждане должны были отправиться наземным транспортом в Крым или Запорожье, а также морским транспортом по избранным направлениям.

Так, гуманитарная колонна в сопровождении представителей Международного комитета Красного Креста в течение двух суток находилась в районах сбора (Бердянск, поселок Мангуш) в ожидании прекращения огня со стороны бойцов нацформирований и подтверждения украинским руководством введения режима тишины.

Он добавил, что российская сторона с 06:00 4 апреля 2022 года вновь открывает гуманитарный коридор для спасения иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя.

Между тем 2 апреля стало известно, что за сутки с территории Украины в Россию были эвакуированы 14 168 человек, из них 891 ребенок. Всего с начала спецоперации в РФ попали уже 557 565 человек, из которых 111 870 — дети. Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении без участия украинской стороны всего вышли 121 497 человек.