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Новый пакет санкций ФРГ против России может затронуть финансовый рынок

Министр ФРГ: новые санкции могут затронуть финансовый рынок России
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Очередной пакет санкций против России может включать в себя как персональные меры, так и ограничения против финансового рынка РФ. Об этом 3 апреля рассказал вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

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Отмечается, что это будет уже пятый по счету пакет санкций со стороны Германии в отношении России.

Как ожидается, ограничения будут приняты уже на следующей неделе, заявил глава минэкономики в воскресенье вечером в эфире телеканала ZDF.

«Быстро, уже на этой [ближайшей] неделе», — сказал Хабек.

Он уточнил, что рестрикции охватят «весь спектр от персональных санкций до технологической продукции».

«Мы еще раз обратим наше внимание на финансовый рынок», — добавил политик.

Как считает Хабек, Германия «существенно продвинулась вперед» в вопросе снижения зависимости от импорта российских энергоносителей, поэтому в ближайшее время в ФРГ предпримут шаги для упразднения «самоуправства» российских энергетических компаний «Газпром» и «Роснефть» в германской инфраструктуре.

Ранее в этот день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия совместно с союзниками в ближайшее время введет новые санкции против России. По его словам, власти России «ощутят последствия» введенных рестрикций. Также Шольц подчеркнул готовность ФРГ продолжать поставки оружия Украине.

В свою очередь, ужесточение санкций Германии против России анонсировала глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Также она заявила о планах по усилению поддержки Украины в вопросах обороны.

Как уточнил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, власти страны планируют совместно с партнерами начать рассмотрение новых санкций уже 4 апреля.

Как прокомментировала очередной пакет рестрикций Германии заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова, власти ФРГ потеряли ориентиры собственных национальных интересов.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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