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Бастрыкин поручил расследовать призывы мэра Днепра убивать россиян

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать призывы мэра Днепра Бориса Филатова убивать россиян по всему миру. Об этом сообщается 3 апреля на сайте СК РФ.

«На преодоление русофобии потребуются годы»
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«Председатель СК России поручил Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации возбудить уголовное дело и дать правовую оценку высказываниям мэра города Днепр Бориса Филатова», — следует из материала.

Отмечается, что по факту призывов к убийству людей по национальному признаку будет возбуждено уголовное дело. Кроме того, следователи проведут комплекс необходимых мер.

Ранее на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) Филатов призвал «убивать русских по всему миру и в больших количествах».

По его словам, у украинцев теперь имеется «моральное право на убийство». Филатов заявил, что русские являются «нелюдями» и их необходимо убивать «методично и без героизма».

1 апреля сообщалось, что Москва работает над докладом о проявлении русофобии и нарушениях прав россиян за рубежом на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Также проводится обмен сведениями с профильными российскими неправительственными организациями, которые мониторят текущую ситуацию.

Накануне председатель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью «Известиям» указал на многочисленные факты нарушения прав русскоязычных граждан за рубежом. Он также выразил мнение, что на преодоление русофобии потребуются годы.

30 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал отвратительной русофобию в странах Запада, когда россиян наказывают по языковому признаку. При этом, по его мнению, такое отношение к россиянам не связано с ситуацией на Украине, его причины кроются в ненависти к России.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля. Власти Луганской и Донецкой народных республик сообщили об обстрелах со стороны украинских военных. Республики объявили всеобщую мобилизацию и организовали эвакуацию мирных жителей в Россию. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и 24 февраля сообщил о начале специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса.

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