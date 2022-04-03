Аналитик оценила планы Германии по введению новых санкций против России

Власти Германии потеряли ориентиры собственных национальных интересов. Такое мнение 3 апреля в беседе с RT выразила заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова, комментируя намерение ФРГ ввести новые санкции против России.

По мнению эксперта, руководству Германии сложно признаться гражданам в том, что они «обманули не только себя, но и избирателей».

«Признать, что никакого оперативного выхода из энергетического кризиса нет, что экономика Германии рискует рухнуть», — сказала Федосова.

Как подчеркнула аналитик, какие бы меры ни приняли западные страны, они будут действовать как «обоюдоострый меч».

Ранее в этот день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия совместно с союзниками в ближайшее время введет новые санкции против России. По его словам, власти России «ощутят последствия» введенных рестрикций. Также Шольц подчеркнул готовность ФРГ продолжать поставки оружия Украине.

Как уточнил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, власти страны планируют совместно с партнерами начать рассмотрение новых санкций уже 4 апреля.

Также 3 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что у Запада есть «лишний ген», который не позволяет избавиться от «шелухи» и взаимовыгодно сотрудничать с Россией. Так, по его по оценке, именно на Россию приходится самая большая в истории санкционная нагрузка. Кроме того, западные страны вышли за пределы разумного, когда ввели санкции против президента РФ Владимира Путина.

2 апреля стало известно, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России. Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил, что санкции не будут касаться энергетического сектора и продумываются так, чтобы их было сложно обойти.

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что введенные против России санкции Запада не действуют. По его мнению, это подтверждает укрепление рубля: его курс возвращается к значению, которое фиксировалось до начала спецоперации по защите Донбасса.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ.

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