В столице Германии прошел автопробег в защиту русскоязычного населения

В столице Германии Берлине состоялся автопробег в защиту русскоязычного населения страны. Об этом 3 апреля сообщило агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

В акции приняли участие около 900 человек, было задействовано несколько сотен автомобилей. Большинство машин были украшены российскими флагами со следующими надписями: «Прекратите ненавидеть россиян».

Отмечается, что акция прошла также под лозунгами «Нет пропаганде в школе!» и «Нет дискриминации!».

На фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса многие российские политики и рядовые граждане заявили о нарастающем градусе русофобии в мире. На это в конце февраля указывала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она отметила, что граждане РФ за рубежом подвергаются нападкам из-за своей национальности или просто из-за того, что разговаривают на русском языке. Кроме того, как заявила Москалькова, в социальных сетях оскорбляют школьников и студентов родом из РФ. Жители Европы и США обвиняют их в происходящем на Украине.

Так, 10 марта стало известно об инциденте с русской девушкой в Мадриде, на которую напала украинка из-за разговора на родном языке. Как рассказала сама пострадавшая, она ехала в метро и говорила по телефону с мамой, когда на нее напала неизвестная.

Также сообщалось, что посольство России в Берлине получило несколько сотен сообщений от граждан РФ о случаях притеснений.

8 марта в социальных сетях стартовал флешмоб в поддержку россиян с хештегом #stophaterussians #stophatingrussians (англ. «перестаньте ненавидеть россиян»). Пользователи записывают видеоролики, в которых призывают окружающих задуматься о происходящем. По их мнению, никто не заслуживает травли.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».