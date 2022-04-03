В Совбезе заявили о резком наращивании США поставок нефти из России

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов 4 апреля заявил, что США за прошедшую неделю увеличили поставки нефти из России на 43%, до 100 тыс. баррелей в сутки.

«США принудили европейцев ввести антироссийские санкции, при этом сами не просто продолжают импортировать нефть из России, но и увеличили за минувшую неделю объем поставок черного золота на 43%, до 100 тыс. баррелей в сутки! Кроме того, Вашингтон разрешил своим компаниям экспорт минеральных удобрений из России, признав их товарами первой необходимости», — указал он в интервью kp.ru.

При этом Попов выразил мнение, что Европе следует ждать от США других подобных «сюрпризов». Замсекретаря Совбеза также отметил, что европейцам Вашингтон аналогичные меры не позволяет.

31 марта президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, заявил, что ситуация с высокими ценами на бензин на американских АЗС стала кризисной. В связи с этим он объявил о намерении высвобождать из стратегического резерва страны по 1 млн баррелей в день в течение полугода. Эта мера позволит США получить дополнительное время, чтобы нарастить нефтедобычу к концу года.

В тот же день стало известно о том, что США решили обезопасить себя от дефицита химической продукции и уже через месяц после введения первых санкций в отношении РФ приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости.

8 марта Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам. Цены на бензин в Америке достигли исторического максимума.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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