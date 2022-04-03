Минобороны РФ заявило об уничтожении крупных топливных хранилищ на Украине

Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупные топливные хранилища в Константиновке Николаевской области, Славуте Ровенской области и Тернополе. Об этом в воскресенье, 3 апреля, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«С данных объектов осуществлялись поставки топлива для группировок украинских войск на николаевском и донецком направлениях», — отметил он.

По словам Конашенкова, в результате удара по аэродрому Баловное, в пригороде Николаева, была уничтожена стоянка авиационной техники и топливное хранилище. Кроме того, ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области был выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины.

«В течение дня оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 42 военных объекта Украины. Среди них: три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе одна «Бук-М1» и две «Оса-АКМ», одна артиллерийская батарея, две установки реактивных систем залпового огня, два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 8 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ», — также рассказал представитель Минобороны.



Кроме того, он сообщил, что российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Красногорка и Грабовское.



Всего с начала операции по защите Донбасса были уничтожены 386 беспилотных летательных аппаратов, 224 зенитных ракетных комплексов, 1918 танков и другие боевые бронированные машины, 209 установок реактивной системы залпового огня, 814 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1789 единиц специальной военной автомобильной техники Вооруженных сил Украины.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, это необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании их независимости.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».