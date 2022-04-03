В Минобороны рассказали о наступлении войск ДНР

Продолжая наступление, подразделения войск Донецкой Народной Республики (ДНР) ведут бои в районе сел Новобахмутовка и Троицкое. Об этом 3 апреля рассказал журналистам официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе (села. — Ред.) Новоселовки отступающие украинские подразделения в результате артиллерийского удара понесли крупные потери. Уничтожено более 40 человек личного состава и 7 единиц бронетехники», — отметил он.

Генерал-майор также рассказал, что Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами уничтожили крупные топливные хранилища в Константиновке Николаевской области, Славуте Ровенской области и Тернополе. По словам Конашенкова, с этих объектов осуществлялись поставки топлива для группировок украинских войск на николаевском и донецком направлениях.

«В результате удара по аэродрому Баловное в пригороде Николаева уничтожена стоянка авиационной техники и топливное хранилище. Ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины», — рассказал он.

Конашенков также отметил, что в течение спецоперации Воздушно-космические силы РФ уничтожили 42 военных объекта Украины. Также в воздухе были сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Красногорска и Грабовское.

Всего, как рассказал представитель МО РФ, с начала проведения спецоперации уничтожены: 386 беспилотных летательных аппаратов, 224 зенитных ракетных комплексов, 1918 танков и другие боевые бронированные машины, 209 установок реактивной системы залпового огня, 814 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1789 единиц специальной военной автомобильной техники.

30 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что силы республики освободили более половины территории от украинских войск. Он отметил, что операция по освобождению ДНР ускоряется, однако говорить о сроках ее завершения еще рано.

29 марта Пушилин заявил, что специальная операция по освобождению Донбасса продвигается согласно плану. Однако группировке войск ДНР и российским военным приходится сталкиваться с антигуманными действиями противника.

В тот же день глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что российские военные выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины, завоевав господство в воздухе. Кроме того, поражены военно-морские силы страны. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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