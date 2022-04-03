В ДНР сообщили об уничтожении 37 украинских националистов с начала суток

Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала суток уничтожили 37 украинских националистов. Об этом 3 апреля сообщает народная милиция республики.

«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 37 украинских националистов, один танк, две БМП и полевой склад ракетно-артиллерийского вооружения. Захвачены одна самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», — передает ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается также, что за сутки добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР пятеро военнослужащих 56-й мотопехотной бригады и трое военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады Украины.

По информации народной милиции, за минувшие сутки погибли шесть бойцов ДНР, еще 20 получили ранения.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами морского и воздушного базирования были уничтожены нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в Одессе. Также боевая авиация России с вечера 2 апреля поразила 51 военный объект Украины.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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