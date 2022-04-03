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Бастрыкин поддержал идею трибунала по оценке преступлений Киева в Донбассе

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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поддержал инициативу Луганской Народной Республики (ЛНР) о создании трибунала по оценке преступлений украинских военных и нацформирований в Донбассе, передает пресс-служба ведомства 3 апреля.

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«Председатель СК России поддержал данную инициативу представителей ЛНР, отметив, что Следственным комитетом России уже на протяжении восьми лет фиксируются все противоправные действия военнослужащих ВСУ и других украинских националистических воинских формирований в отношении мирного населения Донбасса. Каждому факту дается правовая оценка», — указано в сообщении.

Как уточнили в СК, представители ведомства продолжают сбор и закрепление доказательств преступлений против мира и безопасности человечества, совершенных должностными лицами украинских силовых структур.

«Следователи тщательно фиксируют все факты преступного поведения Киева в отношении мирного населения. Уже проделан большой объем работы. В дальнейшем собранные российским следствием доказательства будут представлены общественности, а причастные к совершению этих преступлений лица обязательно предстанут перед судом», — подчеркнули следователи.

1 апреля Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата запросить данные Службы внешней разведки (СВР) о действиях украинских силовиков, направленных против российских военнослужащих, а также дать правовую оценку действиям националистов. Соответствующее поручение было сделано после того, как в конце марта в интернете появились видеоролики, на которых, предположительно, показано, как солдаты ВСУ жестоко обращаются с пленными ВС РФ.

В тот же день глава СК РФ провел оперативное совещание, на котором обсуждались вопросы расследования преступлений, совершенных украинскими националистами в отношении мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По словам Бастрыкина, главной причиной жертв среди мирного населения Донбасса по-прежнему остаются массированные обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Кроме того, на основании полученных доказательств 22 лицам предъявлено обвинение в геноциде гражданского русскоязычного населения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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