Президент Армении заявил Путину об эффективном взаимодействии двух стран

Президент Армении Ваагн Хачатурян поздравил президента России с 30-летием установления дипломатических отношений и заявил об эффективном взаимодействии и диалоге между двумя странами. Текст размещен в воскресенье, 3 апреля, на сайте армянского президента.

«Сегодня армяно-российское стратегическое сотрудничество выделяется диалогом на всех уровнях, эффективным взаимодействием в военно-технической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. В заинтересованном ключе наши страны взаимодействуют в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и других многосторонних объединений», — говорится в послании.

По мнению Хачатуряна, установление дипотношений между Арменией и Россией открыло качественно новый этап в многовековой истории армяно-российских отношений дружбы, братства и взаимной поддержки, заложило основу союзнического стратегического партнерства Армении и России, охватывающего все сферы межгосударственного сотрудничества.

Президент Армении заявил, что Ереван высоко ценит вклад РФ в достижение прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта и посреднические усилия российской стороны, в том числе и в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

26 ноября 2021 года в Сочи прошли трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна. По итогам встречи было опубликовано совместное заявление. В нем указано, что стороны условились предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.