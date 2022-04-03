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Зеленский напомнил об отказе США предоставить гарантии безопасности Украине

Зеленский: США не предоставили Украине гарантии безопасности
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Власти США так и не предоставили Украине гарантии безопасности в том виде, о котором просил Киев. На это 3 апреля указал президент Владимир Зеленский.

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«Я бы хотел поблагодарить Соединенные Штаты и администрацию президента [Джо] Байдена за поддержку со стороны обеих партий, за всё, что они делают для нас. Но тем не менее Соединенные Штаты не предоставили нам гарантии безопасности. Это надо понимать», — отметил он в интервью телеканалу CBS.

Украинский лидер добавил, что пока страна не получила такие гарантии ни от кого.

1 апреля Зеленский заявил, что Украина обменялась с рядом стран проектами документов о гарантиях безопасности. По его словам, на данный момент США, Великобритания, Германия, Франция и Турция выразили готовность стать гарантами или уже обменялись с Киевом некоторыми ранними проектами документов по безопасности. Президент призвал и другие страны открыто присоединиться к ним.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за предоставление гарантий безопасности не только российской стороне, но также Украине и Европе. Он уточнил, что гарантии должны соответствовать принятым в рамках ОБСЕ и провозглашать невозможность для стран укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

30 марта в Белом доме заявили, что пока Соединенные Штаты не могут рассуждать ни о какой конкретике в плане возможных гарантий безопасности США Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отказ США дать гарантии безопасности Украине, отметила, что в планы Вашингтона входят только «поставки оружия, биолаборатории и ручное управление марионеточными режимами для дестабилизации ситуации в Евразии».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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