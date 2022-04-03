Президент США ошибочно назвал Мишель Обаму вице-президентом США

Джо Байден назвал Мишель Обаму вице-президентом США. Путаница произошла во время публичного выступления на церемонии ввода в строй новой атомной подлодки, передает телеканал «Известия». Ошибка закралась в благодарности к первой леди, его жене Джилл.

«Глубоко горжусь той работой, которую она выполняет в качестве первой леди по оказанию помощи ветеранам, которую она начала с Мишель Обамой, когда та была вице-президентом», — заявил президент США Джо Байден.

В действительности во время срока президентства Барака Обамы эту должность занимал сам Джо Байден.

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