В Совбезе назвали сроки возвращения военного флота США в Черное море

Корабли военно-морского флота (ВМС) США в ближайшее время побояться вернуться в Черное море из-за дрейфующих мин, ситуацию усугубила Украина. Об этом 3 апреля заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

«Наличие минной опасности серьезно озадачило командование ВМС США. ‹...› Поэтому американские корабли побоятся вернуться в Черное море в ближайшее время, будут ждать полного устранения минной опасности», — заявил он в интервью kp.ru.

По словам Попова, борьба с морскими минами никогда не была сильной стороной американского флота.

«Судите сами, при замахе на мировое господство США имеют всего 8 устаревших тральщиков типа «Эвенджер» и 3 минно-тральных вертолетных эскадрильи. Естественно, что в передовых зонах США полагаются на союзников по НАТО, противоминные возможности которых также ограничены», — отметил он.

31 марта стало известно, что США вывели свои военные корабли из Черного моря.

29 марта официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сообщения о дрейфующих минах в Черном море вызывают чрезвычайную обеспокоенность в организации. По его словам, размещение мин может повлиять на международное судоходство. В частности, он отметил, что район Черного моря имеет важное значение для экспорта продовольствия из России и Украины.

26 марта начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что угроза дрейфа сорванных якорных мин вдоль побережья причерноморских государств сохранится при ухудшении гидрометеорологических условий. Он отмечал, что дрейфующие мины достигнут территориального моря Румынии через четверо суток, а Болгарии — через 10 суток.

Тогда в целях безопасности с 26 марта были приостановлены все виды рыболовства в водах Черного моря на участке между Болгарией и Кефкеном. Ограничение касается ночного времени суток. Военно-морские силы Турции призвали моряков быть внимательнее при выходе в Черное море и отслеживать дрейфующие мины.

Предупреждение было разослано после того, как 19 марта ФСБ России сообщила, что ВМС Украины установили минные заграждения на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Из-за обрывов тросов мины под воздействием ветра и течения могут свободно перемещаться в западной части Черного моря.

Мины были установлены после объявления РФ о начале проведения спецоперации по защите Донбасса 24 февраля. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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