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Житель Мариуполя рассказал о расстрелах националистами мирных жителей

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Житель Мариуполя в воскресенье, 3 апреля, рассказал «Известиям», как боевики радикальной националистической группировки «Азов» расстреляли прохожего.

«Раздевают ребят, потом заводят за угол и расстреливают. Они без оружия, без ничего. Мужик шел нес воду, они его расстреляли, он прямо в огороде и упал. Мы его убирали оттуда», — рассказал мужчина.

Спецоперация в Донбассе 3 апреля. Текстовая трансляция
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По его словам, украинские снайперы сидят в подъездах жилых домов и стреляют во всех, кто проходит мимо, включая мирных жителей.

Ранее в этот день корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин показал многоцелевой плавающий бронетранспортер с зенитной установкой, конфискованный войсками Донецкой Народной Республики (ДНР) у боевиков украинского нацформирования «Азов». Военный с позывным Борода «поблагодарил» националистов за новое вооружение, пообещав «вернуть» их боеприпасы.

Также журналист показал позиции войск ДНР, которые сражаются за Мариупольский морской порт, удерживаемый националистами «Азова». На кадрах показан передовой район столкновения, над домами поднимается дым. Также можно увидеть, что ряд зданий в районе боев охвачен огнем. Сражение происходит в нескольких километрах от морского порта Мариуполя, территория вокруг него изрыта траншеями.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, это необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании их независимости.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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