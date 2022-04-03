Прямой эфир
Мир
Зеленский напомнил об отказе США предоставить гарантии безопасности Украине
Мир
Источники сообщили об отказе Германии поставлять Украине 100 БМП Marder
Мир
Орбан заявил о трагедии для Венгрии в случае участия в ситуации вокруг Украины
Армия
Минобороны РФ заявило об уничтожении крупных топливных хранилищ на Украине
Спорт
Футбольный клуб «Динамо» выиграл у «Краснодара» в матче чемпионата РФ
Мир
Столтенберг заявил о десятках тысяч прошедших подготовку НАТО украинских военных
Мир
Бастрыкин поддержал идею трибунала по оценке преступлений Киева в Донбассе
Мир
Шольц заявил о планах Запада вскоре ввести новые санкции против России
Мир
В Чехии заявили о запасах газа максимум на 34 дня
Мир
В Великобритании зафиксировали крупнейший за 70 лет спад уровня жизни
Мир
В Словакии заявили о готовности платить за российский газ рублями
Сюжет:

ВСУ выпустили 15 мин по поселку Донецкий в ЛНР

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский войска обстреляли поселок Донецкий в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 3 апреля сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Спецоперация в Донбассе 3 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел с направления населенного пункта Новотошковское по населенному пункту Донецкий с применением минометов 120 мм — 15 мин», — сообщает представительство ЛНР в Telegram.

Днем ранее стало известно, что Минобороны РФ приступило к разминированию освобожденных территорий ЛНР.

В тот же день мэр города Рубежное в ЛНР Сергей Хортив рассказал «Известиям» об уничтожении националистами инфраструктуры города. По его словам, обстановка достаточно сложная. Украинские националисты уничтожают объекты городской инфраструктуры, водоканал, подстанции, ЛЭП, бьют по людям.

1 апреля корреспондент «Известий» Денис Кулага и съемочная группа телеканала попали под обстрел в населенном пункте Попасная в ЛНР. Инцидент произошел, когда журналист пытался найти родственниц россиянки. В этот момент его начали обстреливать Вооруженные силы Украины (ВСУ).

В эту же ночь представительство ЛНР в СЦКК сообщили о 40 снарядах, выпущенных ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по поселку Донецкий.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Москва начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022