ВСУ выпустили 15 мин по поселку Донецкий в ЛНР

Украинский войска обстреляли поселок Донецкий в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 3 апреля сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел с направления населенного пункта Новотошковское по населенному пункту Донецкий с применением минометов 120 мм — 15 мин», — сообщает представительство ЛНР в Telegram.

Днем ранее стало известно, что Минобороны РФ приступило к разминированию освобожденных территорий ЛНР.

В тот же день мэр города Рубежное в ЛНР Сергей Хортив рассказал «Известиям» об уничтожении националистами инфраструктуры города. По его словам, обстановка достаточно сложная. Украинские националисты уничтожают объекты городской инфраструктуры, водоканал, подстанции, ЛЭП, бьют по людям.

1 апреля корреспондент «Известий» Денис Кулага и съемочная группа телеканала попали под обстрел в населенном пункте Попасная в ЛНР. Инцидент произошел, когда журналист пытался найти родственниц россиянки. В этот момент его начали обстреливать Вооруженные силы Украины (ВСУ).

В эту же ночь представительство ЛНР в СЦКК сообщили о 40 снарядах, выпущенных ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по поселку Донецкий.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Москва начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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