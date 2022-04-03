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СК расследует попытку теракта в месте выдачи гумпомощи в Киевской области

Бастрыкин поручил расследовать попытку теракта в месте выдачи гумпомощи в Киевской области
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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению выяснить все обстоятельства попытки совершения теракта в месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области Украины. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

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«А.И. Бастрыкин поручил следователям осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к покушению на совершение теракта», — говорится в публикации на сайте СК.

По данным ведомства, при проведении патрулирования военнослужащие Росгвардии обнаружили самодельное взрывное устройство рядом с местом выдачи гуманитарной помощи населению в одном из населенных пунктов Киевской области.

«Военнослужащие незамедлительно оцепили опасный участок и эвакуировали гражданское население из близлежащих зданий на безопасное расстояние. Саперы Росгвардии установили, что самодельное взрывное устройство было изготовлено из 152-мм артиллерийского боеприпаса», — уточнили в СК.

О предотвращении теракта стало известно 2 апреля. Спецназ Росгвардии обезвредил взрывное устройство.

19 марта в Минобороны РФ рассказали о показаниях сдавшегося российским военным офицера Службы безопасности Украины (СБУ), согласно которым члены украинской радикальной националистической группировки «Азов» планировали серию терактов во Львове.

Сдавшийся офицер являлся сотрудником главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям. Он принимал непосредственное участие в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в освобожденных от националистов районах.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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