Блинкен назвал условия снятия западных санкций

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные санкции могут быть сняты в зависимости от результатов переговоров России и Украины. Об этом он заявил в воскресенье, 3 апреля.

«Международное сообщество ввело санкции против России. Мы посмотрим, что будет делать и что хочет делать Украина. Если будет понимание, что это [переговоры России и Украины] может привести к завершению [конфликта], <...> что потребует снятия санкций, то да», — сказал Блинкен.

18 марта госсекретарь США заявлял: «Безусловно, нет цели сохранять всё это навечно. Цель санкций — изменить их [России] поведение».

Ранее, 3 апреля, Блинкен заявил в эфире телеканала CNN: «Мы делаем это каждый день. Мы ужесточаем существующие санкции, мы добавляем новые. Мы делаем это в полной координации с европейцами и другими партнерами по всему миру». Он также отметил, что Вашингтон работает со странами во всем мире, чтобы обеспечить передачу Киеву систем вооружений.

Также госсекретарь Америки рассказал, что их администрация предоставила Украине $2,3 млрд на системы безопасности, включая $1,6 млрд только за последний месяц. Это касается многих систем вооружений.

Ранее, 2 апреля, глава российской делегации на переговорах Киева и Москвы, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что не разделяет оптимизма своего украинского визави по поводу готовности проекта договора между сторонами. В этот же день глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что проекты договоров достаточно проработаны, чтобы начать организовывать встречу лидеров стран.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что российской и украинской делегациям предстоит еще долгая работа в рамках переговорного процесса, прорывов в диалоге пока нет. По его словам, позитивным моментом можно назвать то, что Киев начал формулировать конкретные предложения.

Четвертый по счету на сегодняшний день очный раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле. Они шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, переговоры прошли конструктивно, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

До этого представители России и Украины провели три очные встречи в Белоруссии. Переговоры стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. По итогам третьего этапа переговоров Мединский отмечал, что подписать какие-либо документы не удалось. Однако во время одной из встреч дипломаты договорились об организации гуманитарных коридоров. Затем переговоры продолжались по видеосвязи.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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