При стрельбе в Калифорнии погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате стрельбы в городе Сакраменто штата Калифорния. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на правоохранительные органы.

«Полиция заявила, что установила местонахождение не менее 15 жертв стрельбы, в том числе шесть человек погибли», — говорится в сообщении.

Известно, что стрельба произошла в паре кварталов от здания администрации штата. На время расследования инцидента полиция перекрыла несколько улиц в центре и попросила местных жителей избегать этого района.

В конце января на домашней вечеринке в калифорнийском городе Инглвуд недалеко от Лос-Анджелеса две женщины и двое мужчин были застрелены, еще один мужчина был госпитализирован в критическом состоянии. По предварительным данным, стрельбу вели несколько человек из «засады», они использовали такие виды оружия, как винтовка и пистолет.