Футбольный клуб «Динамо» выиграл у «Краснодара» в матче чемпионата РФ

Московский футбольный клуб «Динамо» в воскресенье, 3 апреля, выиграл у «Краснодара» со счетом 1:0 в матче 23-го тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» (РПЛ).

Матч прошел в Краснодаре. В составе «Динамо» на 6-й компенсированной к первому тайму минуте с пенальти отличился Даниил Фомин. Он реализовал 12-й пенальти в чемпионатах РФ.

22 марта футбольные клубы РПЛ на общем собрании проголосовали за увеличение числа команд со следующего сезона до 18. По словам главы лиги Ашота Хачатурянца, данное решение приведет к тому, что будет необходимо менять действующий устав.