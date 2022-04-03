«Известия» публикуют видео изнутри сгоревшей в ЦКБ РАН в Москве палаты

В распоряжении «Известий» в воскресенье, 3 апреля, появились кадры изнутри палаты, сгоревшей в Центральной клинической больнице РАН в Москве.

На кадрах видно, что палата сгорела полностью — в ней нет окна, оказалась уничтожена мебель.

Пожар в медучреждении произошел ранее в этот день, его ликвидировали. Возгорание произошло на пятом этаже одного из корпусов ЦКБ на Литовском бульваре. По данным Главного столичного управления МЧС, в результате происшествия никто не пострадал, пожарным удалось спасти 12 человек из горящего корпуса.

Также сообщалось, что площадь пожара составила 25 кв. м.