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Боец Шлеменко назвал фаворита боя между Дациком и Кавалари

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Вячеслав Дацик является фаворитом боя с бразильцем Сауло Кавалари, который пройдет в рамках боксерского турнира PRAVDA. Об этом в воскресенье, 3 апреля, заявил боец смешанного стиля Александр Шлеменко.

«Дацик не боксер. Он больше уличный боец, отсюда и интерес у публики к его боям. Если он дерется, то можно быть уверенным, что бой получится настоящим, без всяких подстав или договорняков. Для меня Слава фаворит в этом бою, буду за него болеть», — приводит РЕН ТВ слова Шлеменко.

Отмечается, что одолевший соперника боец выйдет в финал и сразится с победителем поединка Вагаб Вагабов — Дмитрий Кудряшов, которые встретятся на ринге в июне.

Накануне боксер Эдгар Гукасян поделился предположением, что боец смешанного стиля Вячеслав Дацик нокаутирует в предстоящем поединке бразильца Сауло Кавалари. Он также отметил, что этот бой, несомненно, подарит зрителям яркие эмоции.

В последнем поединке, состоявшемся в конце января, Дацик уступил соотечественнику Зелемхану (Пулеметчику) Дукаеву на вечере «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Турнир PRAVDA состоится в клубе ГЛАВCLUB 15 апреля. Трансляцию мероприятия покажет телеканал РЕН ТВ.

Помимо этой пары на ринге встретятся Тимур Никулин и Дмитрий Бикрев. Также в этот вечер российский тяжеловес Максим Бабанин выступит против кубинца Рейналдо Шарона.

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