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Диетолог призвала не отвлекаться на фильмы во время приема пищи

Диетолог Соломатина рассказала о вреде совмещения приема пищи и просмотра фильмов
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Диетолог Елена Соломатина в воскресенье, 3 апреля, предупредила об опасности приема пищи во время просмотра фильмов и сериалов.

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По ее словам, отвлекаясь, человек перестает замечать вкус еды и может не заметить момент насыщения.

«Есть перед отвлекающими факторами достаточно вредно. Мозг так устроен, что, когда мы едим, он чувствует все нюансы этого процесса — запах пищи, вкус, распознает, какая пища к нему поступает, и начинает командовать — выделять ферменты для того, чтобы эту пищу максимально расщепить и усвоить оптимальным способом», — отметила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Так, если человек не сосредоточен на приеме пищи, мозгу приходится также обрабатывать внешнюю информацию.

«Иногда получается, что если мы смотрим что-то очень интересное, то эта визуальная доминанта перекрывает сигналы от еды. Человек ест машинально и даже не чувствует вкус этой еды, может съесть значительно больше, чем он съел бы, если был сосредоточен. Особенно это касается высококалорийной еды», — предупредила Соломатина.

29 марта врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалёва заявила, что одним из важнейших принципов здорового питания является соответствие калорийности рациона физиологическим потребностям и расходу энергии. По словам диетолога, также при составлении рациона следует учитывать правильное соотношение белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.

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