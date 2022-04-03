В США заявили о работе над новыми санкциями против России

Соединенные Штаты ежедневно работают над ужесточением существующих и введением новых санкций против РФ из-за спецоперации по защите Донбасса. Об этом в воскресенье, 3 апреля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы делаем это каждый день. Мы ужесточаем существующие санкции, мы добавляем новые. Мы делаем это в полной координации с европейцами и другими партнерами по всему миру», — заявил Блинкен в эфире телеканала CNN.

Он также отметил, что Вашингтон работает со странами во всем мире, чтобы обеспечить передачу Киеву систем вооружений.

«Я не могу говорить о конкретных системах вооружений, но могу сказать, что наша администрация предоставила Украине $2,3 млрд на системы безопасности, включая $1,6 млрд только за последний месяц. Это касается многих систем вооружений», — заключил госсекретарь.

2 марта помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу заявил, что власти США надеются отнять у Москвы долю рынка вооружений за счет введения санкций.

В тот же день стало известно, что США вводят блокирующие санкции в отношении 22 оборонных предприятий России, в том числе производящих боевые самолеты, ракеты и беспилотники.

До этого Вашингтон наложил санкции на ряд российских компаний с госучастием или важных для экономики организаций и еще на «две компании с преобладанием частного капитала». Позднее представители американского конгресса внесли законопроект о введении санкций против всех российских госпредприятий, включая «Газпром» и «Роснефть».

8 марта американский лидер Джо Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам. В связи с этим сообщалось, что Соединенные Штаты планируют ежедневно высвобождать 1 млн баррелей нефти из стратегических резервов на протяжении шестимесячного периода. Таким образом, из стратегических резервов будет выделено более 180 млн баррелей.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин заявил 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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