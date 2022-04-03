Жители Мариуполя рассказали «Известиям» о быте в убежище

Прячущиеся в одном из домов Мариуполя женщины в воскресенье, 3 апреля, рассказали корреспонденту «Известий», как попали в убежище.

«6-го упал снаряд, нас выселили, потом переселили в районную администрацию, но мы не пошли, мы пошли домой. Но после того, как крыша сгорела, мы опять вернулись назад. Уже недели три мы тут — до падения снаряда и после. Вернулись опять сюда, больше некуда было возвращаться», — рассказала женщина.

По ее словам, в убежище прятались больше тысячи человек.

«Мы сидели на ступеньках изначально, потом появились стулья. Кто-то куда-то ушел, мы сели на стулья. И сидели на стульях, и спали на стульях, в темноте, без еды, естественно», — поделилась она.

По словам другой женщины, воду они берут из системы отопления дома.

«Про хлеб мы вообще молчим», — поделилась местная жительница.

Они также рассказали, что выйти на улицу из убежища практически невозможно, так как со всех сторон ведется стрельба.

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков 3 апреля посетил прячущихся в другом бомбоубежище жителей Мариуполя и показал, в каких условиях живут семьи с детьми.

Накануне руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что российские военные открыли гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют режим тишины для эвакуации иностранцев. Коридор будет открыт с 0:00 3 апреля и закроется в тот же день в 3:00.

2 апреля жители Мариуполя показали корреспонденту телеканала «Известия» условия жизни в подвале, где они провели последний месяц. По их словам, ранее в подвале находилось около 30 человек, негде было даже встать. Горожане подчеркнули, что им приходится терпеть холод и сырость, сидеть в темноте со свечами.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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