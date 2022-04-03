Названа возможная причина пожара в корпусе ЦКБ РАН в Москве

Причиной возгорания в одном из корпусов Центральной клинической больницы (ЦКБ) РАН в Москве, вероятно, стало короткое замыкание. Об этом 3 апреля сообщает источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, к возгоранию на пятом этаже в больнице привело короткое замыкание», — приводит его слова ТАСС.

Пожар в медучреждении произошел ранее в этот день, его ликвидировали. По данным главного столичного управления МЧС, в результате происшествия никто не пострадал, пожарным удалось спасти 12 человек из горящего корпуса.