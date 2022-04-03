Прямой эфир
Спорт
Футбольный клуб «Динамо» выиграл у «Краснодара» в матче чемпионата РФ
Мир
Столтенберг заявил о десятках тысяч прошедших подготовку НАТО украинских военных
Мир
Генсек НАТО заявил о возможности быстро принять Финляндию и Швецию в альянс
Мир
В США заявили о работе над новыми санкциями против России
Мир
В Чехии заявили о запасах газа максимум на 34 дня
Мир
В Великобритании зафиксировали крупнейший за 70 лет спад уровня жизни
Мир
В Словакии заявили о готовности платить за российский газ рублями
Мир
В Германии анонсировали ужесточение санкций против России
Мир
Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР
Политика
В СФ назвали провокацией готовность Польши разместить в стране ядерное оружие США
Общество
Синоптик спрогнозировала потепление в Москве на следующей неделе

Названа возможная причина пожара в корпусе ЦКБ РАН в Москве

Источник ТАСС: причиной пожара в корпусе ЦКБ РАН в Москве, вероятно, стало короткое замыкание
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причиной возгорания в одном из корпусов Центральной клинической больницы (ЦКБ) РАН в Москве, вероятно, стало короткое замыкание. Об этом 3 апреля сообщает источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, к возгоранию на пятом этаже в больнице привело короткое замыкание», — приводит его слова ТАСС.

Пожар в медучреждении произошел ранее в этот день, его ликвидировали. По данным главного столичного управления МЧС, в результате происшествия никто не пострадал, пожарным удалось спасти 12 человек из горящего корпуса.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022