Корреспондент «Известий» показал разрушения рядом с «Азовсталью» в Мариуполе

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал 3 апреля кадры района Мариуполя рядом с заводом «Азовсталь» — оплотом украинских националистов из группировки «Азов» (против участников организации в России возбуждены уголовные дела).

На видео запечатлены последствия столкновений с боевиками: разрушенные строения, поваленные деревья, сгоревшие машины и др. На кадрах видно, что огневые позиции националисты оборудовали в жилых домах, получивших сильные повреждения.

Также за кадром можно услышать звуки стрелкового боя.

Днем ранее начальник смены охраны металлургического завода «Азовсталь» рассказал корреспонденту телеканала «Известия», что боевики украинских нацформирований не выпускают мирных жителей из здания предприятия.

Также в воскресенье корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин показал позиции войск ДНР, которые сражаются за Мариупольский морской порт, удерживаемый националистами «Азова». На кадрах показан передовой район столкновения, над домами поднимается дым. Также можно увидеть, что ряд зданий в районе боев охвачен огнем. Сражение происходит в нескольких километрах от морского порта Мариуполя, территория вокруг него изрыта траншеями.

1 апреля представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщал, что в Мариуполе осталось три основных очага сопротивления. Речь идет о центре Мариуполя, заводе «Азовсталь» и порте.

30 марта основатель батальона «Азов», экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий заявил, что многие бойцы полка являются националистами. Основатель батальона подчеркнул, что полк является «хребтом обороны Мариуполя», в городе находятся около 1,5 тыс. бойцов. По его словам, большинство украинских жителей сегодня якобы также разделяют националистические убеждения.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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