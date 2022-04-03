Опубликовано видео с рисунками детей на стенах бомбоубежища в Мариуполе

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков 3 апреля посетил прячущихся в бомбоубежище жителей Мариуполя и показал, в каких условиях здесь живут семьи с детьми.

«Мы здесь с 24 февраля. Это уже издевательство, дети сидят немытые полтора месяца. Еды нет, ни хлеба, ничего. Сидим на сумках. Из обычных людей превратились в бомжей», — поделилась женщина.

Ее два ребенка — Милана и Влад — рисуют на стенах бомбоубежища свои дома, в которые они мечтают вернуться после завершения военных действий.

«Это я нарисовала, как мы отсюда уедем и у нас будет дом такой. А рядом мама, папа, бабушка и брат», — рассказала 9-летняя Милана.

По словам матери ребенка, девочка еще не знает, что часть их дома сгорела.

«Уходили под обстрелами из квартиры. Спасли вот кошку и собаку, взяли с собой. Боимся выходить отсюда на улицу, но надеемся вернуться в мирную жизнь», — добавила горожанка.

Накануне руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что российские военные открыли гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют режим тишины для эвакуации иностранцев. Коридор будет открыт с 0:00 3 апреля и закроется в тот же день в 3:00.

2 апреля жители Мариуполя показали корреспонденту телеканала «Известия» условия жизни в подвале, где они провели последний месяц. По их словам, ранее в подвале находилось около 30 человек, негде было даже встать. Горожане подчеркнули, что им приходится терпеть холод и сырость, сидеть в темноте со свечами.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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