Песков назвал встречу Путина и Зеленского гипотетически возможной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна. Но для того, чтобы она состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда — тогда настанет черед такой встречи», — отметил Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Представитель Кремля также выразил надежду, что по итогам переговоров РФ и Украины стороны придут к подписанию «некого документа», и это станет «важным шагом на пути нормализации обстановки».

31 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что готов организовать переговоры президентов РФ и Украины.

В тот же день Песков отметил, что говорить о предполагаемой встрече Путина и Зеленского в апреле пока рано. По его словам, этому должна предшествовать финализация договора между Москвой и Киевом.

30 марта представитель Кремля отметил, что российской и украинской делегациям предстоит еще долгая работа в рамках переговорного процесса, прорывов в диалоге пока нет. По его словам, позитивным моментом можно назвать то, что Киев начал формулировать конкретные предложения.

Четвертый по счету на сегодняшний день очный раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле. Они шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, переговоры прошли конструктивно, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в РФ.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля РФ начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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